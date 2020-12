Nach den illegalen Leerungen von Schließfächern in drei Banken in Mödling, Klosterneuburg und Wien hat die schwedische Gunnebo Group Spekulationen zurückgewiesen, wonach ein Hacker-Angriff, dem das Unternehmen im August 2020 ausgesetzt war, mit den Diebstählen in Verbindung stehen könnte. Dies sei auszuschließen.