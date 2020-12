Demgegenüber werden die Sorten, welche uns hier interessieren, dem Medizinalhanf zugeschlagen. Die Unterschiede ergeben sich aus dem divergenten Gehalt der Wirkstoffe und aus den verschiedenen Herkunftsgebieten. Cannabis Ruderalis wächst dabei in den kälteren Regionen dieser Erde. Große Anbaugebiete liegen in Russland. Die Pflanze besitzt einen niedrigen THC-Gehalt und überzeugt mit einem sehr hohen Anteil des Wirkstoffes CBD. Sie soll in der Mongolei und in Sibirien vorwiegend zur Behandlung von Depressionen genutzt werden. Der hohe CBD-Gehalt prädestiniert sie auch für Anwendungen in der Schmerztherapie.