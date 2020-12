Der junge Türke hatte am frühen Abend gegen 18 Uhr plötzlich die Herrschaft über den BMW verloren, der Pkw überschlug sich und kam schlussendlich auf dem Dach zu liegen, berichtete Polizeisprecher Christopher Verhnjak am Dienstag. „Der Führerscheinneuling und seine 18-jährige Beifahrerin konnten noch selbstständig das Fahrzeug verlassen“, so Verhnjak weiter.