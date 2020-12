Erzbischof Franz Lackner hält die Corona-Massentests als Teil der Strategie zur Bekämpfung der Pandemie für sinnvoll und hofft, dass sich viele Menschen in der Erzdiözese Salzburg und in ganz Österreich daran beteiligen werden. Der Geistliche betonte, dass dies in Hinblick auf Weihnachten ein „wichtiger Beitrag“ sei.