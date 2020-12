Der Direktor für Innere Medizin I an der Medizinischen Universität Innsbruck, Herbert Tilg, wartet mit neuen Erkenntnissen in Sachen Corona auf: Fast 50 Prozent der Covid-Patienten würden krankhaft erhöhte Leberwerte aufweisen, erklärte Tilg am Dienstag. Das Ausmaß der Leberwerte korreliere mit der Entzündung im Körper. Die Entzündungen der Leber, die man in der Akutphase sehe, würden sich aber wieder legen.