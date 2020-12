„Krankheit in der Mitte unserer Gesellschaft"

„HIV ist eine Krankheit in der Mitte unserer Gesellschaft“, so Ralph Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen. In Österreich würden jedes Jahr bis zu 500 HIV-Neudiagnosen gestellt, oft erfolge die Diagnose zu spät. Die Angst vor Stigmatisierung sei groß: „Dabei wirkt sich eine frühzeitige Diagnose positiv auf den Therapieerfolg der Betroffenen aus“, so Pharmig-Generalsekretär Alexander Herzog.