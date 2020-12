Nein. Ich bin ein Typ, der in einer Krise operativ wird. Ich kann nicht stillsitzen. Ich muss was tun. Das bin ich als Unternehmerin gewohnt. Also habe ich in vielen schlaflosen Nächten Pläne gemacht, Strategien entworfen. Wie tun wir? Wir haben einen funktionierenden Webshop. Den haben wir beim ersten Lockdown mit viel Aufwand und Herzblut umgestellt, was auch sehr gut funktioniert hat.