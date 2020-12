5. Barcelona-Sieg im 5. Spiel?

In der Gruppe G peilt Spitzenreiter FC Barcelona in Budapest beim Schlusslicht Ferencvaros den fünften Sieg im fünften Match an. Auch der drei Punkte zurückliegende und ebenfalls schon im Achtelfinale stehende Verfolger Juventus Turin hat im Heimspiel gegen Dynamo Kiew drei Zähler eingeplant, um am kommenden Dienstag in Barcelona mit einem vollen Erfolg noch den Sprung auf Platz eins schaffen zu können.