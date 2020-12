Die 50-jährige Ehefrau des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump hat ein letztes Mal die Weihnachtsdekoration im Weißen Haus präsentiert. Jeder Raum wurde mit Lichterketten, Türkränzen und bombastisch geschmückten Weihnachtsbäumen ausgestattet. Sogar ein weißes Lebkuchen-White-House ist in einem Video zu bewundern, in dem Melania in einer schimmernden Bluse und einem eleganten Bleistiftrock auf High-Heels durch das herausgeputzte Weiße Haus führt.