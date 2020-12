Minimalistischer Trance

Die Litaneien seien „eine reine Form der Poesie“, sagt Lens - ein „lyrischer Minimalismus, der in Trance versetzen kann“. Und auf einen so entspannten Zustand zielen auch die Kompositionen des Brüsselers. Zu Beginn der Pandemie hatten sich die beiden so unterschiedlichen Musiker in derselben Situation wiedergefunden: Lens‘ Opern waren abgesagt, Caves Nordamerika- und Europa-Konzerte mit The Bad Seeds auf 2021 verschoben worden. Lens und Cave hatten zuvor schon bei der Oper „Shell Shock“ (2014) zusammengearbeitet.