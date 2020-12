Schwere Gegner warten

Für Leipzig stehen nach dem Match in Istanbul gleich zwei weitere Schlüsselpartien auf dem Programm, denn schon am Samstagabend (18.30 Uhr) steigt in München das Bundesliga-Spitzenduell mit Tabellenführer Bayern. Und abgeschlossen wird die „Woche der Wahrheit“ am Dienstagabend (21 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Manchester United. Für Sabitzer und Co. geht es dabei um Wiedergutmachung nach dem 0:5-Debakel im ersten Vergleich.