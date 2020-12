Das Seniorenheim in Bischofshofen oder die sieben Altenheime des Hilfswerks im Bundesland: An insgesamt 117 Sozial- und Pflegeeinrichtungen im Bundesland wurde ein Teil der 635.000 über den Bund bestellten Masken bereits Ende Oktober geliefert. Die Masken waren Teil einer Millionen-Bestellung des Wirtschaftsministeriums. Dabei gelangten jedoch auch andere Masken in die Lieferung.