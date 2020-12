In Schweden steht eine 70-jährige Frau unter Verdacht, ihren Sohn jahrzehntelang isoliert zu haben. Eine Verwandte habe den heute 41-Jährigen in der völlig dunklen und zugemüllten Wohnung nahe Stockholm gefunden. Der Mann sei in einer Ecke auf dem Boden gesessen. Er habe kaum sprechen können, Wunden an den Beinen gehabt und sei von der Außenwelt abgeschnitten gewesen, seit er zwölf Jahre alt gewesen sei.