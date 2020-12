Starkes Plus an Langzeitarbeitslosen

Auch saisonal bedingt sind zudem am Bau 2978 Personen von Arbeitslosigkeit betroffen (+36,2 Prozent). Gewerbe und Industrie zeigen sich robust, obwohl insgesamt die Aufnahmefähigkeit der Unternehmen massiv nachgelassen hat, was zu einem starken Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit (8320 Personen, +3497/+72,5 Prozent) führt.