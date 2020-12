„Sie werden 200 Prozent geben“

Am Dienstag geht es für Martinez, Alaba und Co. gegen Atletico Madrid. Das Hinspiel konnte klar mit 4:0 gewonnen werden. „Atletico ist extra motiviert. Sie werden 200 Prozent geben. Es wird ein schwieriges Spiel“, war sich Bayerns Spanier Javi Martinez sicher. Die Münchner könnten mit dem 16. ungeschlagenen Auswärtsspiel in der „Königsklasse“ in Folge den Rekord von Manchester United (2007 bis 2010) einstellen.