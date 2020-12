Weil die Zahl der täglichen Neuinfektionen auch im Voll-Lockdown nicht so stark gesunken ist wie erwartet, dürften die Öffnungsschritte ebenfalls kleiner ausfallen als gehofft. Am Mittwoch nach dem Ministerrat will die Regierung die Lockerungen der Öffentlichkeit präsentieren, in den nächsten Stunden wird noch über letzte Details beraten. Was nach Informationen der „Krone“ ziemlich sicher kommen dürfte: Der Unterricht soll wie im Frühjahr in zwei Gruppen durchgeführt werden, der Handel mit den ebenfalls bereits bekannten Quadratmeter-Beschränkungen öffnen. Die Skilifte sollen ihren Betrieb aufnehmen dürfen, allerdings nicht die dazugehörende Hotellerie und Gastronomie - de facto eine Absage an einen richtigen Skiurlaub.