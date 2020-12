In einem vom Kensington-Palast auf Instagram veröffentlichten Video beantwortete Herzogin Kate Fragen, die Eltern an ihre „Early Years“-Initiative geschickt haben. Eine Frage, bei der sie trotz bereits drei Kindern selbst scheitert, ist, wie man denn mit den Wutanfällen von Kleinkindern umgehen soll. Lachend und ehrlich erklärt sie in dem Video, dass sie das selbst gerne von den Experten wissen würde. Die Mutter von Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (2) verriet auch, wie sie selbst ihre Kindheit verbracht hat.