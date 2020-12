Der Hintergrund: Die von 18. bis 28. Februar in Zhangjiakou vorgesehenen Weltmeisterschaft steht, wie bereits mehreren anderen Sportveranstaltungen (Damen-Skispringen, Eisschnelllauf, etc.) in China, vor der Absage. Strenge, mehrwöchige Quarantäne-Auflagen, stellen die internationalen Teams vor Probleme. Sollte es in den nächsten Tagen zu einer Absage durch den internationalen Skiverband (FIS) kommen, wird die WM neu vergeben.