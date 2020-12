5000 Fußgänger-Lenker-Interaktionen hat das KFV beobachtet und dabei festgestellt, dass in 90 Prozent aller Fälle Fußgänger sicher über die Straße gelassen wurden. In zehn Prozent der Fälle aber, beschleunigten die Autofahrer und achteten gar nicht auf die Fußgänger. „Dass dem überwiegenden Großteil der Fußgänger eine Querung an ungeregelten Schutzwegen möglich ist, ist natürlich erfreulich. Berücksichtigt man jedoch, dass dies an und für sich selbstverständlich sein sollte, so ist hier dennoch noch großes Optimierungspotenzial vorhanden“, betont Klaus Robatsch, Leiter der Verkehrssicherheitsforschung im KFV.