Laut Presseaussendung hielten beide Politiker in den letzten Tagen stets Abstand und trugen vorschriftsmäßig den Mund-Nasen-Schutz. Aufgrund der Schnelltest-Ergebnisse werden Kunasek und Hermann am Dienstag nicht am Finanzausschuss teilnehmen. Die Resultate der PCR-Tests werden spätestens in den nächsten Tagen vorliegen.