Der südkoreanische Spiele-Publisher Kakao Games hat mit „Black Desert Online“ viel Erfahrung mit Online-Rollenspielen gesammelt. Mit „Odin Valhalla Rising“ will er 2021 nun einen neuen Rivalen für Genregrößen wie „World of Warcraft“ oder „Elder Scrolls Online“ in Stellung bringen und zeigt im Trailer erste Bilder der bildhübschen, aber mit zahlreichen Monstern gespickten Wikinger-Spielwelt, die es im Spiel zu bereisen gilt. Ein offizielles Erscheinungsdatum für „Odin Valhalla Rising“ gibt es noch nicht. Ein Europastart ist angesichts dessen, dass auch „Black Desert Online“ global veröffentlicht wurde, aber jedenfalls wahrscheinlich.