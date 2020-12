Noch nicht übersiedelt waren Burns‘ Instrumente, als es darum ging, „Seasonal Shift“ in Angriff zu nehmen. „Unser Keyboarder Sergio Mendoza ist daher gemeinsam mit unserem Aufnahmetechniker mit meinem Mini-Van mit all meinem Equipment fast 2.000 Kilometer von Tucson bis nach Boise gefahren. Sie haben das an einem Tag erledigt“, lachte Burns. „Ich habe ihnen ein Haus gemietet. Dann trafen wir uns und hatten innerhalb einer Woche eine Menge Songs eingespielt. Es kamen die anderen Musiker und all die Gäste dazu, und es lief alles sehr schnell und easy.“