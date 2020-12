Der harte Lockdown soll am 7. Dezember enden, die ersten Massentestungen beginnen bereits diese Woche. Die Rückkehr zu einem halbwegs normalen Leben wird aber noch einige Zeit dauern. Was erwartet uns im Dezember und in den Monaten danach? Wie verbringen wir Weihnachten und wird uns der Impfstoff retten? Darüber diskutiert krone.tv-Moderatorin Katia Wagner mit ihren Gästen am Mittwochabend um 20.15 Uhr im #brennpunkt-Talk.