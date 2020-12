Bethesda bringt seinen im Frühling für PC, PS4 und Xbox One erschienenen Bombast-Shooter „Doom Eternal“ - hier geht‘s zum Test - am 8. Dezember auf die Nintendo Switch. Für die Switch-Portierung zeichnet das Entwicklerstudio Panic Button verantwortlich, das auch bereits den Vorgänger sowie zwei Teile der „Wolfenstein“-Reihe für Nintendos mobil ebenso wie daheim am TV-Gerät nutzbare Hybridkonsole umgesetzt hat. Im Trailer stellen die Entwickler die Features der Switch-Version - unter anderem Zielen per Bewegungssteuerung - näher vor.