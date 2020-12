„Fast and the Furious“-Star

Paul Walker war 2013 mit nur 40 Jahren im südkalifornischen Santa Clarita als Beifahrer in einem Porsche Carrera gestorben. Der Fahrer hatte die Kontrolle über das Auto verloren und raste gegen Bäume und einen Laternenmast. Das Auto ging in Flammen auf. Walker war mit den „Fast-and-Furious"-Filmen über illegale Autorennen mit aufgemotzten Sportwagen berühmt geworden. Er spielte in fünf der sechs Folgen mit. Der letzte Film musste ohne ihn zu Ende gedreht werden.