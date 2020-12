Ein Zwölf-Stunden-Dienst in der Covid-Station heißt für uns eine besonders anstrengende körperliche und psychische Arbeit mit spezieller Schutzausrüstung. Die Betreuung der Patienten ist eine heftige Belastung, da sie neben den ohnehin oft schweren Grunderkrankungen jetzt auch eine schwere Infektion haben und das Atmen trotz Sauerstoffzufuhr oft so schwerfällt, sodass einfachste Aktivitäten des täglichen Lebens nur mithilfe oft mehrerer Pflegerinnen oder gar nicht mehr zu schaffen sind. Besonders wenn es relativ junge Patienten betrifft, geht uns das lange nicht aus dem Kopf. Aufgrund der nach wie vor hohen Infektionszahlen ist auch die personelle Situation in der Klinik angespannt.