„War richtig für mich und meine Familie“

Als der 51-Jährige am Samstag wieder einmal anrief, reichte es dem Bürgermeister, er alarmierte die Polizei. Diese nahm den Verdächtigen fest und stellte eine Faustfeuerwaffe und Langwaffen, die der Mann aber legal besaß, sicher. Er sitzt nun in der Justizanstalt Graz-Jakomini. Oswald: „Ich habe mir diesen Schritt lange überlegt und erst am Samstag erzählt, was passiert ist. Es war das Richtige für mich und meine Familie.“ Oswalds Schicksal ist übrigens kein Einzelfall: Auch Hermann Hartleb, Bürgermeister in St. Georgen/Judenburg, wurde von einem eifersüchtigen Pensionisten gestalkt.