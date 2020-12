Beim Anstellen an den Seilbahnen und Liften, aber auch in der Gastronomie muss ein Mindestabstand von einem Meter eingehalten werden. In den Gondeln und Lokalen herrscht Maskenpflicht wie auch in anderen Transportmitteln des öffentlichen Verkehrs. Auch beim Anstellen zu Gondeln und Liftanlagen im Freien ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht. Die Personenzahl pro Gondel wurde nicht herabgesetzt bzw. zusätzlich zu den bereits bestehenden technischen Vorgaben reglementiert. Die Seilbahnbetreiber kümmern sich zudem um regelmäßige Desinfektion sowie organisatorische Maßnahmen beim Parkplatzmanagement, um zu dichte Menschenansammlungen zu vermeiden.