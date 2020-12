„Mulesing“ ist die Bezeichnung für die Entfernung großer Hautstreifen am Hinterteil rund um den Schwanz, betäubt wird nur selten. Über zehn Millionen australische Lämmer jährlich müssen diese Prozedur über sich ergehen lassen. Der Grund: Fliegen legen ihre Eier in die Hautfalten rund um den Po, das Tier wird bei lebendigem Leib "angefressen". Der Umstieg auf eine für diese Parasiten weniger anfällige Schafrasse stelle Aufwand für Wollproduzenten dar, aber er sei machbar, so die Tierschützer.