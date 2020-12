Von den 2.300 Annabergern waren am Dienstagvormittag noch recht wenige zu sehen: In den ersten Stunden der Massentestung war das Feuerwehrhaus noch recht spärlich besucht. Bis 18:00 haben die Einwohner heute Zeit, um sich einem Antigen-Schnelltest zu unterziehen - morgen gibt es für die Einwohner noch Gelegenheit, sich in Lungötz testen zu lassen.