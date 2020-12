Am Donnerstagabend kam es nach einer Fahrscheinkontrolle in Salzburg in der Rainerstraße zu einer Auseinandersetzung: weil ein 21-jähriger Iraker bei einer Kontrolle keinen Fahrschein vorweisen konnte, wollte er flüchten und verpasste dem 60-jährigen Kontrolleur einen so festen Stoß, dass er rückwärts aus dem Obus auf den Gehsteig stürzte und sich am Ellbogen verletzte. Als er daraufhin versuchte zu flüchten, konnte ihn ein zweiter Kontrolleur jedoch aufhalten. Dabei kam es zu Handgreiflichkeiten - die Polizei musste einschreiten und erstattete ANzeige wegen gegenseitiger Körperverletzung.