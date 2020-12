Fahrer beim Roten Kreuz

Bis dahin leistet Koschuh seinen Beitrag, um dem Coronavirus die „spitze Zunge zu zeigen“. Seit Anfang Oktober ist er für das Rote Kreuz als Fahrer und Mitarbeiter im mobilen Covid-Screening-Team im Einsatz. Hierbei werden tirolweit von ihm Pflegeeinrichtungen mit Probe-Sets beliefert. Außerdem ist er in der Organisation für die Massenscreenings in Pflegeheimen tätig oder läutet für einen Corona-Abstrich an Wohnungstüren. Aber keine Sorge: Koschuh steckt niemandem ein Wattestäbchen in den Hals, sondern er koordiniert in Zusammenarbeit mit der Leitstelle den jeweiligen Einsatz per Scanner, Tablet und Funkgerät.