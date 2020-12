„Die Vorfreude auf Weihnachten beginnt für mich, wenn ich den ersten Karton mit Weihnachtsdeko aus dem Keller hole. Zirka 50 Nussknacker und Räuchermännchen habe ich im Laufe der vielen Jahre zusammengetragen. In diesem Advent ist sogar eine Nussknackerin dazugekommen“, so Borg, dessen bessere Hälfte aus der Sache mit dem Schmuck raus ist, wobei er damit zur Übertreibung neigt: „Meine Frau ist deshalb ganz froh, dass ich nebenher noch ein bisserl was anderes zu tun habe und mir nicht so viel Zeit bleibt, das komplette Haus umzugestalten.“