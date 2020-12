„Die digitale Vernetzung ist ein Weg, den wir als Region gehen müssen. So sind wir einen Schritt voraus“, erklärt Ideenbringer Michael Šumnik, der Obmann der Wirtschaftsgemeinschaft Bleiburg/Feistritz. Seit 2017 wurde an der Entwicklung gearbeitet. „Jetzt ist es so weit: Am 6. Dezember kann die App runtergeladen werden, am nächsten Tag starten wir.“