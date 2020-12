Nach den misslungenen Versuchen von Salzburg schickt sich Atletico Madrid an, die Siegesserie von Titelverteidiger Bayern München in der Champions League zu beenden. 15 Mal hat Deutschlands Rekordmeister in Folge gewonnen, so oft wie noch kein Team zuvor. Am Dienstag muss aus Sicht von ÖFB-Star David Alaba und Co. nicht unbedingt ein weiterer dazukommen, steht man doch vorzeitig im Achtelfinale. Die Spanier sind hingegen stark unter Druck. Mit sportkrone.at sind Sie bei allen 21-Uhr-Partien live dabei!