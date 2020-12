Das Land Salzburg will bei diesem ersten Screening Erfahrungen für die Massentests zwischen dem 11. und 13. Dezember sammeln. An den ersten beiden Tagen testet man in der Stadt Salzburg - im Messezentrum, dem Terminal zwei am Flughafen und dem Kongresshaus. Die Massentests am Land erfolgen in rund 370 Testlokalen und finden am Samstag im Pinzgau sowie im Lungau statt und am Sonntag im Flachgau, Pongau und Tennengau.