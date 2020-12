Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag am Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Salzburger Vogelweiderstraße. Der Unfall-Lenker stieg zwar kurz aus und half der Frau auf die Beine, dann fuhr er aber ohne seine Daten anzugeben einfach davon. Etwa eine Stunde nach dem Verkehrsunfall begab sich die Frau selbstständig in das UKH-Salzburg. Dort wurde ein Bruch des linken Sprunggelenkes diagnostiziert.