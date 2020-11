Assistenten, die nicht unterstützen...

Assistenten sind hier überhaupt einige im Angebot, Mittlerweile werden auch schon Leute, die am Zebrastreifen stehen, erkannt. So weit, so modern, aber der GLA unterstützt wieder mal meine Skepsis gegenüber Autonomlenkassistenten. Das System bei Mercedes ist besonders lästig, weil man das Lenkrad dauernd bewegen muss. Es reicht nicht, die Hand dran zu haben. Aber auch sonst funktioniert das Ganze nicht gerade großartig. In leichten Autobahnkurven neigt der Testwagen zum Geradeausfahren und mit der Orientierung in der Spurmitte hat er‘s auch nicht so. Und wenn man den Blinker setzt und die Spur wechselt, lenkt er leicht dagegen, also zurück auf die Spur, die man gerade verlassen will.