Toiletten-Gebühren einzuheben sei nicht geplant. Ein erneuter Ansturm von Tourengehern ist laut Tourismuschef Mario Siedler unwahrscheinlich: „Bei dem erwarteten Schneefall sind sicher weniger unterwegs.“ Die Wintersportler werden weiter gerne gesehen. Zum Vorwurf, die Polizei habe am Wochenende zu wenig kontrolliert, hieß es am Montag: „Fakt ist, dass sich Leute im Skigebiet in einem privaten Bereich aufhalten.“ Maßnahmen zu exekutieren sei deshalb schwierig.