Im Messezentrum in Salzburg-Liefering und am Flughafen sollen die Massentests in der Stadt Salzburg über die Bühne gehen. Das Kongresshaus ist als dritte Teststation im Gespräch. „Aber hier laufen noch Gespräche“, wie es aus dem Büro von Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) heißt. Dort ist die Rede von 70 Teststraßen, die den Salzburgern zwischen 11. und 12. Dezember von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung stehen sollen. Aufgrund eines „personellen Nadelöhrs bei den Abstreichern des Roten Kreuzes“ entschied sich Preuner für den letztendlich vorgezogenen Termin an dem Wochenende.