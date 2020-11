Die Wintersaison der Tiroler Festspiele Erl fällt Corona zum Opfer. Die Winterfestspiele werden in das Frühjahr verschoben und sollen als „Osterfestspiele“ vom 25. März bis zum 5. April 2021 in der Gemeinde im Tiroler Unterland über die Bühne gehen, teilte die Geschäftsführung am Montag mit.