Zusätzliche Mitarbeiter

Ab 7. Dezember - und vorerst befristet bis zum 28. Februar 2021 - sollen in den Heimen zusätzliche Mitarbeiter aufgenommen werden, um bei Besuchen zu unterstützen. Es gehe um ein bis zwei Vollzeitäquivalente pro Heim, kündigte Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) am Montag an. Die neuen Mitarbeiter sollen für die Tätigkeiten rund um Besuche - Fiebermessen, Datenerfassen, Bewohner wenn nötig in die Besuchsbereiche bringen etc. - zur Verfügung stehen und das Stammpersonal somit entlasten. In den gut 130 Alters- und Pflegeheimen des Bundeslandes gilt derzeit noch ein Besuchsverbot. Dieses läuft am 7. Dezember aus. Ob es verlängert oder plangemäß ausläuft, ist noch nicht sicher.