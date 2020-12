38.000 Pädagogen eingeladen

Nach dem Testwochenende am 5. und 6. Dezember, zu dem 38.000 Pädagogen eingeladen sind, soll am Montag, 7.Dezember, die Schule starten. „Wir glauben, dass der Termin hält, auch für die Oberstufen“, ist Bildungsdirektor Alfred Klampfer zuversichtlich. Die Entscheidung fällt die Regierung voraussichtlich am Mittwoch.