An jenem blutigen Allerseelenabend prasselt eine Informationsflut auf alle Einsatzkräfte ein. Viele melden sich aus ihrer Freizeit ins Sperrgebiet. Die Dichte des Geschehens, die schrecklichen Szenen und auch die Bilder werden ewig bleiben. Auf dem Weg in die Normalität ist auch Polizeiseelsorger Roman Dietler gefragt. „Da sein, zuhören, nicht bewerten und wenn nötig auf Hilfsangebote hinweisen“, lautet das Angebot des ausgebildeten Polizisten und jetzigen Diakon an seine Kollegen.