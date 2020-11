Bis zu tausend Tests sind bereitgestellt

Die Proben werden Teams von den Rotkreuz-Dienststellen St. Johann und Lammertal abnehmen. Gerechnet wird mit 700 bis 900 Tests. Peter Hirscher, Dienstführender in Abtenau, hat beim Testen schon viel Erfahrung: „Das Ergebnis ist in einer Viertelstunde da“, erklärt er, wie die Probe zuerst in eine Nährlösung getränkt und dann auf den Testkit getropft wird. Warten muss in Annaberg-Lungötz aber niemand: „Wer positiv ist, bekommt einen Anruf und am Abend noch die Gelegenheit für einen PCR-Test“, erklärt Ortschef Promok. Testpersonen mit negativem Ergebnis werden nicht mehr kontaktiert.