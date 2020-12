Investition in die Zukunft

Mitten in der Corona-Zeit und ausgerechnet zum 75-Jahre-Jubiläum eine Herausforderung – selbst für Pfadfinder. Nach Verhandlungen mit dem Land, die keine Alternative brachten, und längerem Abwägen hat sich die Pfadfindergruppe zum Kauf des Grundstückes entschieden. Um 200.000 Euro, dazu kommen noch 50.000 Euro für die Renovierung des Heimgebäudes. Ludwig Stadler vom Gruppenrat: „Eine Investition in eine sichere Zukunft, 10.000 Euro pro Jahr Pacht können wird uns nicht leisten, wir wären in spätestens fünf Jahren pleite. Alternative Grundstücke in so zentraler Lage gibt es nicht.“