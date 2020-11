Wochenlange Proteste und zuletzt aufgetauchte Aufnahmen, die brutales Vorgehen von Polizisten gegen Demonstranten und einen Schwarzen zeigen, haben in Frankreich eine politische Krise ausgelöst. Am Montag verkündete die Regierungsfraktion von Präsident Emmanuel Macron, dass das umstrittene neue Sicherheitsgesetz entschärft werde. Vor allem ein Artikel, in dem die Veröffentlichung von Aufnahmen von Polizeieinsätzen unter Strafe gestellt wird, soll neu formuliert werden.