Ex-Klubboss Joan Laporta will wieder Präsident des FC Barcelona werden. Der 58-Jährige gab am Montag seine Kandidatur für die Wahl am 24. Jänner bekannt. Er warb mit Lionel Messi und sagte, er werde bei einem Wahlsieg alles tun, um den abwanderungswilligen Star aus Argentinien zur Verlängerung des am 30. Juni 2021 auslaufenden Vertrags zu bewegen. Der katalanische Rechtsanwalt und Politiker war schon zwischen 2003 und 2010 Barcas Klub-Präsident.