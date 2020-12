„Unser Anliegen ist es, in Kooperation mit Hilfsorganisationen, Religionsgemeinschaften, Gemeinden, Städten und Einzelpersonen die vielen sicheren Plätze in Österreich, an denen wir mühelos Menschen aus den griechischen Lagern aufnehmen können, sichtbar zu machen. Wir können nicht die Welt retten, aber im Sinne der ,Herbergsuche‘ ein paar Hundert Verzweifelte freundlich in Sicherheit bringen“, so Stemberger über die Initiative, die bereits mehr als 3000 Plätze für Flüchtlinge in Österreich finden konnte.