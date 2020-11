Ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt fuhr am 30. November 2020 gegen 11.45 Uhr mit seinem Pkw auf der Walchshofer Landesstraße von Freistadt kommend in Richtung Lasberg. Dabei streifte er im Ortschaftsbereich Grub in einem von der Straßenmeisterei eingerichteten Baustellenbereich das Heck eines Kettenbaggers. Anschließend stieß er frontal gegen einen abgestellten Lkw.